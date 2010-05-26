Загарбник пляжу піде під суд

Прокуратура передала до суду кримінальну справу за звинуваченням директора комунального підприємства у захопленні території пляжу в Сакському районі на заході Криму, повідомила прес-служба відомства.

"Направлено до суду справу за фактами зловживання службовим становищем, самовільного зайняття земельної ділянки і будівництва на ній. За ці злочини відповідатиме керівник комунального підприємства, який у курортний сезон обгородив пляж і збирав гроші з бажаючих потрапити на нього", - йдеться в прес-релізі.

Площа зайнятої комунальником території становить 4,6 га. Збитки від її незаконного використання фахівці оцінили в 100 тисяч гривень.