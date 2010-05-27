До Севастополя зайшов «Нідерзаксен» (фото)

Фрегат Військово-морських сил Німеччини "Нідерзаксен" зайшов у четвер з неофіційним візитом до порту Севастополь, повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

"Нідерзаксен" входить до навчально-бойового з’єднання ВМС Федеративної Республіки Німеччина. Одним з його основних завдань є підготовка німецьких курсантів та екіпажів кораблів для операцій та закордонних місій", - йдеться в прес-релізі.

У перший день перебування в Севастополі командування корабля проведе зустрічі з головою державної адміністрації міста та командувачем ВМС України.

28 травня в рамках "Дня військової промисловості ФРН" на борту фрегата пройде зустріч німецької та української робочих груп. Вони обговорюватимуть можливості промисловості Німеччини "в оснащенні перспективного корвету" для України. В цей же день на фрегаті відбудуться екскурсії для військовослужбовців українського флоту та вихованців військово-морського ліцею.

29 травня, з 10.00 до 16.00, корабель буде відкрито для відвідування мешканцями Севастополя та туристами. Цього ж дня німецькі та українські моряки покладуть квіти до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років та німецького меморіального комплексу у селі Гончарне.

30 травня екіпаж фрегату проведе товариський футбольний матч з військовослужбовцями флоту України. Також для німецьких моряків будуть організовані екскурсії історичними та культурними місцями Севастополя.

Візит "Нідерзаксена" завершиться 31 травня.

Довжина фрегату - 130 м, ширина - 14,6 м, водотоннажність - понад 3600 тон.