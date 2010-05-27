Прокуратура витрусила з боржників 2,7 млн. грн. зарплати

2,7 млн. грн. заборгованості із заробітної плати виплачено працівникам підприємств-боржників з початку року в Севастополі у результаті заходів прокурорського реагування, повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Ігор ШЕВЧЕНКО.

За його інформацією, у 2010 році органами прокуратури в результаті проведених перевірок щодо перших керівників підприємств порушено 6 кримінальних справ за статтею "необґрунтована невиплата заробітної платні". Внесено понад 30 документів реагування.

Зокрема, прокуратурою проведено досудове слідство і передано до суду дві кримінальні справи щодо двох директорів товариств з обмеженою відповідальністю за необґрунтовану невиплату зарплати 30 працівникам.

Представник керівництва прокуратури повідомив, що пред`явлено понад 70 позовів про стягнення невиплаченої зарплати на суму 390 тис. грн. Частину позовів судами розглянуто і задоволено. Стягнуто на користь громадян понад 100 тис. грн.