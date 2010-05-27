Феодосія відкриває курортний сезон

Курортний сезон у Феодосії офіційно починається 30 травня.

На відміну від минулого року, коли через фінансову кризу місто не проводило масштабні заходи, зараз виконком запланував велику програму, яка розпочнеться молебнем про успішне проведення сезону, концертами і закінчиться святковим салютом і дискотекою, повідомляє газета "Кафа".

"Жителям і гостям міста запропонують помилуватися фігурами з повітряних куль, а пізніше їх свіченням, спробувати вироби місцевих кулінарів, побачити інсценування середньовічного лицарського бою і номера з вогнем", - пише видання.

Програма