2/3 українців проти дострокових парламентських виборів

Дві третини дорослого населення України - 65,3% - вважає, що немає потреби проводити дострокові парламентські вибори, свідчать результати опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 14-20 травня.

23,8% громадян дотримуються думки про необхідність дострокових виборів, а 10,9% не змогли визначитись.

Крім того, більшість опитаних - 62,4% - негативно ставляться до можливого оголошення імпічменту президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ. Позитивно поставились би до оголошення імпічменту 23,7%. Не змогли визначитись 13,9%.

Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.