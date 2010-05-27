Україна поки не готова до вступу в НАТО - Янукович

Україна поки не готова до вступу в НАТО, але зобов’язана співпрацювати з Альянсом, заявив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

"По критеріям вступу до НАТО (ми) повинні мати підтримку більшості населення України", - сказав ЯНУКОВИЧ журналістам у Львові.

За його словами, Україна бачить відносини з Альянсом як партнерські.

"Україна є великою державою, і співпрацювати з таким блоком, яким сьогодні є НАТО, - ми зобов’язані", - заявив ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що зараз триває підготовка нового законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України.

"Ми будемо проводити політику таку, яка задовольняє український народ", - сказав президент.