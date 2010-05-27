Ялта вивозитиме сміття до центрального Криму

Ялта має намір восени почати вивозити сміття на полігон твердих побутових відходів у Білогірську, заявив мер міста Сергій БРАЙКО.

"З листопада або навіть раніше ми вивозитимемо сміття в Білогірськ на організований, введений в експлуатацію полігон", - цитує БРАЙКА прес-служба мерії.

Місто зараз готує документи "нормативного характеру".

"Потрібно не таке вже велике фінансування, найголовніше, - це гідроізоляція. Ми зі свого боку готові передбачити систему авансування робіт і далі домовлятимемося про тарифи на вивіз сміття з орендарями", - сказав БРАЙКО.

Поки курортне місто вивозитиме відходи на звалища, які йому не належать.

"Сміття вивозилося і вивозитиметься за межі ПБК. Нам потрібно ще від трьох до п`яти місяців для вивозу сміття на сторонні, не належні нам полігони", - заявив мер Ялти.