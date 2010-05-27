АероСвіт і Дніпроавіа спільно літатимуть до Севастополя

"АероСвіт" уклав з компанією "Дніпроавіа" код-шерингову угоду про спільне обслуговування повітряних ліній Київ-Севастополь і Дніпропетровськ-Севастополь і відкрив продаж перевезень на обидва маршрути.

Спільну експлуатацію повітряної лінії Дніпропетровськ-Севастополь (аеропорт "Бельбек") "АероСвіт" і "Дніпроавіа" почнуть з 28 травня. Польоти виконуватимуться двічі на тиждень - у п`ятницю і неділю, повідомила прес-служба "АероСвіту".

До здійснення спільних щоденних рейсів з Києва ("Бориспіль") у севастопольський аеропорт "Бельбек" компанії приступлять з 1 червня. Через місяць, з 1 липня, польоти між столицею України і Севастополем виконуватимуться двічі на день.

"Дніпроавіа", яка виступає фактичним перевізником на обох напрямках, має намір використовувати для польотів до Севастополя повітряні судна Embraer 145.

"Дніпроавіа" також планує відкрити з 1 липня власні щоденні регулярні рейси між Севастополем ("Бельбек") і Москвою (аеропорт "Внуково").