«Артек» залишився без гендиректора

Бориса НОВОЖИЛОВА звільнено з посади генерального директора міжнародного дитячого центру «Артек», яку він обіймав з вересня 2006 року. Його заяву вже підписано.

«Моє рішення /піти у відставку/ було самостійним. Вважаю, що свою місію в «Артеку» я виконав. Коли я прийшов на підприємство, воно було на межі банкрутства, було заповнене дітьми на десять-п`ятнадцять відсотків, була відсутня земля. На сьогоднішній день підприємство давно вже не банкрот, воно одне з найуспішніших в Україні, землю вдалося повернути до «Артека» і закріпити силою закону. Я планував вийти на сімдесят п`ять відсотків завантаження табору, ми вийшли на сто», - сказав НОВОЖИЛОВ по телефону УНІАН.

Він заявив, що вирішив піти з посади за станом здоров`я.

«Враховуючи, що всі ці роки я перебував під постійними стресом і перевірками, враховуючи, що накопичився негатив для того, щоб підприємство розвивалося далі, плюс втома накопичилася, плюс здоров`я - два інфаркти за три роки - це багато, думаю, що мені вже просто фізично треба відпочити. Прийшов час надати можливість комусь іншому творчо /розвивати «Артек»/», - сказав НОВОЖИЛОВ.

Екс-гендиректор вважає, що ім`я нового керівника «Артека» стане відоме вже найближчим часом.