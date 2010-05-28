Студенти Криму молитимуться за успіх на сесії

Міжвузівський молебень за успішне проведення літньої сесії проведуть 3 червня в Сімферополі студенти, які складають іспити, захищають курсові і дипломні роботи, повідомила Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату.

Молебень розпочнеться о 18 годині, щоб в ньому взялла участь якомога більше молоді, відзначила прес-служба єпархія.

Він відбудеться в кафедральному Свято-Петропавловському соборі.

Інформація про захід розміщена в соціальній мережі «ВКонтакте» і на форумі студентського сайту Таврійського національного університету.

Оголошення про проведення молебня розмістять також у всіх храмах міста, багатьох сімферопольських вишах і студентських гуртожитках.