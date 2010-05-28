«Севастопольські мами» просять Януковича повернути Лужкова

Ряд громадських організацій Севастополя і Москви просять президента Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити заборону на в`їзд мера столиці Росії Юрія ЛУЖКОВА в Україну.

«В світлі позитивних трансформацій у російсько-українських відносинах, пов`язаних з Вашим обранням і вступом на посаду президента України, Ви проявите акт доброї волі і відновите ЛУЖКОВА в праві вільних відвідин України, і, зокрема, Криму і Севастополя», - йдеться в колективному листі-зверненні, підписаному керівниками севастопольських громадських організацій «Російська громада Севастополя», «Москіт», «Севастопольські мами», «Союз ветеранів Чорноморської ескадри», а також «Регіональної асоціації суспільних об`єднань міста Москви», «Регіональної громадської організації «Кримське земляцтво», «Ради ветеранів Червонопрапорного Чорноморського флоту» (Московська група) та іншими.

Вони вважають, що «внесок уряду Москви, очолюваного Юрієм Михайловичем, в налагодженні соціально-культурних та економічних зв`язків Криму з Росією, в розвиток інфраструктури Севастополя неможливо переоцінити».

Служба безпеки України заборонила ЛУЖКОВУ в`їзд в травні 2008 року. Мер Москви заявляв, що Україна не має прав на володіння Севастополем: «Те, що відбувається із Севастополем і з Кримом, - це не популізм. Це - наша історія, це наші втрати, які кожен росіянин вважає втратами, не справедливими для нашої країни. 225 років тому Катерина, розуміючи державні інтереси Росії, відвоювала Крим, відвоювала Севастополь, утворила це місто, і зараз ми в п`яному стані, одним розчерком пера взяли і віддали Севастополь, коли ділили країну».