Будуправління ЧФ РФ з 2008 року не ліквідувало борг із зарплати

Будівельне управління Чорноморського флоту РФ з листопада 2008 року не ліквідувало заборгованості із зарплати своїм працівникам - жителям Севастополя, заявив голова об`єднаного профспілкового комітету управління Володимир ГЕРАСИМОВИЧ в інтерв`ю газеті «Слава Севастополя».

«Сьогодні люди зібралися (біля будівлі будуправління ЧФ РФ) висловити обурення з приводу тривалої затримки виплати заробітної плати. Ця заборгованість становить півтора року, для деяких - трохи менше. Загалом становище склалося нетерпиме, проблема затягнулася», - сказав профспілковий лідер.

«Багато років немає нормального фінансування капітального будівництва на Чорноморському флоті. Весь цей час перебиваємося ”подачками” з боку мерії Москви та Міністерства оборони РФ. Але це не означає, що зарплату наші люди не повинні отримувати», - додав ГЕРАСИМОВИЧ.

За його словами, об`єднаний профспілковий комітет неодноразово звертався з даного питання до командування будуправління, ЧФ, давали телеграму президенту РФ, у генеральну прокуратуру та інші інстанції.

«Ми негайно отримали відповідь від президента РФ, який запевнив, що буде вжито заходи із погашення заборгованості. Це було минулого року. Проте, по суті, нічого не зроблено. Зарплату виплачують невеликими сумами, працівники її буквально випрошують», - сказав ГЕРАСИМОВИЧ.

За інформацією голови профкому, в ході зборів ухвалено рішення звернутися до командування Будівельного управління та міністра оборони РФ: «у місячний термін погасити заборгованість із зарплати, починаючи з листопада 2008 року по травень 2010, з урахуванням індексації».

«Звертаємося повторно до президента й прем`єр-міністра РФ із тим, щоб вони вжили заходи до міністра оборони, інших посадовців, які не займаються цією проблемою. Далі: профспілка рекомендує кожному працівникові звернутися до суду особисто з позовом про стягнення зарплати з Будівельного управління», - сказав ГЕРАСИМОВИЧ.

Начальник управління пенсійного фонду України (ПФУ) в Севастополі Юрій КУЛЬКОВ заявляв, що будівельне управління ЧФ РФ очолює перелік великих боржників фонду. Станом на 1 травня 2010 року підприємство винне ПФУ в Севастополі 10 млн. 789 тис. 417,63 грн. Загальна заборгованість підприємств міста перед фондом становить 27,4 млн. грн. (із урахуванням боргів минулих періодів).