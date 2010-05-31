До Ялти завезуть жирафів

Ялтинський зоопарк «Казка» планує в червні привезти шістьох молодих жирафів з Африки до України, повідомив УНІАН директор звіринця Олег ЗУБКОВ.

Він стверджує, що жирафи прибудуть до України вперше з 1960-х років.

Зараз в Йоханнесбурзі закінчується карантин тварин, потім на літаку їх доставлять до Москви, звідти - автотранспортом до Ялти.

Жирафів везуть до України з максимальними запобіжними засобами.

«Звичайно, застрахуватися повністю від якихось неприємностей дуже складно, тому що дорога, митниця, перельоти на величезній висоті для таких тварин - це стрес. У 2002 році були спроби ввезення дорослого жирафа, але вони закінчилися невдачею. Це дуже специфічні тварини. Дуже складний і дорогий в усіх відношеннях проект. Цінність групи полягає в тому, що це буде нова кров, ввезена таким чином до Європи. Я сподіваюся, що вже в червні відвідувачі «Казки» зможуть побачити жирафів», - сказав директор зоопарку.