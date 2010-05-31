Ялта виходжує новонародженого амурського леопарда (фото)

Зоопарк «Казка» в Ялті виходжує потомство амурських леопардів Шейха і Шейли - малятку, яке поки що не має імені, близько двох тижнів.

Амурські леопарди погано розмножуються в зоопарках і не завжди вигодовують дитинчат, тому кожна поява малюка - велика подія для порятунку цих кішок, заявив УНІАН директор «Казки» Олег ЗУБКОВ.

«Це дивовижно граціозні красиві кішки, але вони стали предметом браконьєрства, промислу, і тому їхня кількість від сотень тисяч на початку минулого століття скоротилося до кількох десятків», - сказав він.

Навіть зараз немає гарантії, що малятко виросте, але в зоопарку сподіваються на краще.

«Вони дуже чутливі до різних інфекційних захворювань. Адже жодна суміш не може замінити ферменти материнського молока, вилизування, масажі. Зараз їй майже два тижні, але у нас були випадки, коли малюків піднімали до місяця, вони вже були здоров`яки, а потім, на жаль, не виживали. Але були і випадки виходжування таких малюків. Досвід з вигодовування кішок у нас чималий, але гарантій, звичайно, жодних немає. Якби це було просто, то, напевно, не 28-30 особин амурських леопардів було б сьогодні у світі», - заявив ЗУБКОВ.