В Україні пропонують ввести «продуктові» картки

Міністерство аграрної політики України пропонує відмовитися від державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам держави «соціальні картки» для придбання продукції сільгоспвиробників.

«Я вважаю, немає нічого поганого, якщо країна випустить соціальні картки. Такі картки є у всіх розвинених країнах», - сказав голова МінАП Микола ПРИСЯЖНЮК на брифінгу в Сімферополі після наради з розвитку аграрного комплексу кримського півострова.

За його словами, міністерство агрополітики не повинне займатися забезпеченням бідних українців продуктами за мінімальними цінами.

«Наше завдання - виростити, забезпечити продовольчу безпеку і дорожче продати. Якщо є населення, яке не відповідає середньому рівню соціального забезпечення, (то його проблеми) має вирішувати міністерство соціального захисту і міністерство економіки», - сказав ПРИСЯЖНЮК.

Він заявив, що якщо держава вимагає від сільгоспвиробників стримування цін, то вона повинна передбачити компенсації.

«Або хай нам дають компенсацію, або хай краще вводять соціальні картки», - сказав міністр на нараді.