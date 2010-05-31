Середня зарплата досягне 2400 грн. до кінця року - експерт

Середня номінальна зарплата в Україні до кінця 2010 року досягне рівня 2400 грн., такий прогноз озвучив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, солідне зростання зарплат за підсумками чотирьох місяців було забезпечене, насамперед, галузями промисловості, що швидко відновлюються.

Так, середня номінальна зарплата у видобувній промисловості зросла на 19,7% (у річному вимірі), в металургії - на 24,2%, в транспортному машинобудуванні - на 40%.

«Це вказує на той факт, що поточне відновлення економіки все більше і більше транслюється в зростання зарплат, підтримуючи думку про розворот тенденції з безробіттям», - вважає економіст.

Утім, зазначив БЛІНОВ, щомісячні дані про зайнятість від держкомстату вказують, що зайнятість зростає не стільки в контексті збільшення кількості працівників, скільки завдяки їхньому поверненню назад на повнішу зайнятість. Тоді як загальна кількість найнятих робітників у квітні все ще була меншою на 24,6 тис. чоловік (у річному вимірі), показник у перерахунку на повну зайнятість зріс на істотні 125,5 тис. чоловік.

За даними державного комітету статистики, в квітні 2010 року середня заробітна плата по Україні скоротилася на 2 грн., порівняно з березнем, і на 1 травня склала 2107 грн., з початку року -збільшилася на 191 грн. Середньомісячна зарплата в Україні в січні-квітні становила 2021 грн.