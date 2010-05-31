76 із 100 депутатів створили коаліцію у Верховній раді Криму для реалізації програми президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», заявив спікер парламенту автономії Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Коаліційну угоду підписали представники Партії регіонів, фракцій «Блок Куніцина», «Союз», «Блоку Вітренко «Народна опозиція», «Солідарність» і депутатської групи «Російська єдність».

Не підписали угоду депутати з фракцій «Блок Юлії Тимошенко», «Курултай-Рух» і «Комуністи».

«Ми формуємо наші дії навколо програми президента. Головне завдання (коаліції) - створення сприятливого клімату для реалізації програми (ЯНУКОВИЧА). Ми визнаємо, що між нами є політичні відмінності, але вони не носять конфронтаційного характеру», - сказав КОНСТАНТИНОВ, який є членом Партії регіонів, на прес-конференції в Сімферополі.

Підписанти мають намір агітувати прихильників своїх громадсько-політичних сил створювати такі коаліції на регіональному рівні - в містах і селищах Криму.

Керівництво автономії не налаштоване на зміни у складі кримського уряду, де зараз є представники Компартії, що не увійшли до новоствореної коаліції.

«На сьогодні бажання здійснювати пертурбації у Верховній раді, в Раді міністрів немає», - сказав журналістам перший віце-спікер Криму, представник «Російської єдності» Сергій ЦЕКОВ.