СБУ має засоби для протидії російським контррозвідникам у Криму

Служба безпеки України має засоби і способи протидії можливим недружнім діям співробітників Федеральної служби безпеки Росії на Чорноморському флоті РФ, заявив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 88 від 31 травня).

«Якщо ми говоримо про те, що у нас є іноземна база, то зрозуміло, що вона має екстериторіальне походження, відповідно, здійснювати контррозвідувальну роботу на території кораблів Чорноморського флоту ми не можемо. Давайте скажемо по-іншому: всім відомо, що в рамках посольств працюють реальні офіцери розвідки, однак ніхто не обурюється з цього приводу?!», - відповів ХОРОШКОВСЬКИЙ на питання, чи одержав він під час переговорів з головою ФСБ Олександром БОРТНИКОВИМ гарантії того, що співробітники ФСБ на ЧФ РФ не здійснюватимуть недружню діяльність.

За словами глави СБУ, якщо вони починають здійснювати недружні дії, їх видворяють. «Так і в даному випадку: все має відбуватися лише в рамках регламентованих норм», - сказав ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що українські спецслужби знатимуть про проведення таких дій. «Ми не зобов`язані нікого контролювати, якщо людина діє в рамках закону. Якщо співробітники ФСБ виходитимуть за межі законодавчого поля України, у нас є всі способи і засоби для протидії», - сказав ХОРОШКОВСЬКИЙ.

19 травня голови СБУ України і ФСБ Росії підписали угоду про співпрацю, що включає повернення співробітників російської спецслужби до Севастополя.