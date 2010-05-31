Один з батьків може піти у відпустку на час карантину

18:16, 31 травня 2010
Крым
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Янукович схвалив закон

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки», повідомляє офіційний сайт глави держави.

Він передбачає, що один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину.

Верховна Рада ухвалила закон 11 травня.

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