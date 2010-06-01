Справа на мільйон доларів: кримські митники підуть під суд

Генеральна прокуратура України направила до суду справу проти чотирьох службовців кримської митниці, які отримали понад 1,1 млн. доларів хабарів за оформлення в інтересах комерційних підприємств товарів на 147 млн. гривень у 2003 році, повідомила прес-служба відомства.

Прокуратура закінчила розслідування справи за обвинуваченням митників за статтями "створення злочинної організації", "зловживання службовим становищем", "службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки", "одержання хабара в особливо великому розмірі", "ухилення від сплати податків, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах" Кримінального кодексу України.

"До бюджету не було сплачено ПДВ. Державі завдано прямі матеріальні збитки на суму понад 29,2 мільйони гривень", - йдеться в прес-релізі.