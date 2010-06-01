Лідер біло-сердечних Криму не збирається до біло-блакитних
17:22, 01 червня 2010Крым
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Андрій Сенченко побачив провокацію
Інформація про переговори депутата Верховної ради України з фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрія СЕНЧЕНКА про його перехід до Партії регіонів не відповідає дійсності, заявляє прес-служба кримської організації "Батьківщини".
Одне з кримських Інтернет-ЗМІ повідомило у вівторок із посиланням на джерело, що лідер бютівців Криму практично домовився про вступ до рядів "біло-блакитних".
Депутат називає появу такої інформації провокацією.
"Окрім сміху, жодну іншу реакцію вона викликати не може", - сказав СЕНЧЕНКО.
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