Лідер біло-сердечних Криму не збирається до біло-блакитних

Інформація про переговори депутата Верховної ради України з фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрія СЕНЧЕНКА про його перехід до Партії регіонів не відповідає дійсності, заявляє прес-служба кримської організації "Батьківщини".

Одне з кримських Інтернет-ЗМІ повідомило у вівторок із посиланням на джерело, що лідер бютівців Криму практично домовився про вступ до рядів "біло-блакитних".

Депутат називає появу такої інформації провокацією.

"Окрім сміху, жодну іншу реакцію вона викликати не може", - сказав СЕНЧЕНКО.