Флоти Росії і України разом відзначать професійні свята

Військово-морські сили України і Чорноморський флот РФ планують спільно відзначити в Севастополі день українського флоту і день ВМФ Росії, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

"Планується, щоб святкування двох свят обох флотів були спільними. Ми плануємо залучити до святкування Дня флоту України й Чорноморський флот Росії. Ми взагалі плануємо, щоб росіяни взяли участь у святкуванні Дня українського флоту, в свою чергу, наші, українські військовослужбовці, - в святкуванні Дня російського ВМФ", - сказав САРАТОВ на прес-конференції, передає УНІАН.

День флоту України відзначається в першу неділю липня, день ВМФ РФ - в останню неділю липня.

На думку САРАТОВА, президенти РФ і України "на 180 відсотків поміняли відносини двох держав, що вплинуло й на відносини двох флотів".

"Ці відносини - дружні", - заявив керівник севастопольської адміністрації.

За його словами, День флоту України пройде за колишньою "схемою", але "буде одна фішка" - планується відкрити музей військово-морського флоту на Михайлівському равеліні.