«Артеком» керуватиме жінка

Генеральним директором міжнародного дитячого центру «Артек» призначено ректора Інституту творчості, голову всеукраїнського доброчинного фонду «Щасливі долоні» Олену ПІДДУБНУ, повідомила прес-служба табора.

«Ми повинні показати і довести всім, що «Артек» був, є і буде уособленням дитячої мрії і єднання людей з різною культурою, віросповіданням і традиціями», - сказала вона під час першої зустрічі з трудовим колективом дитячого центру.

Борис НОВОЖИЛОВ, який керував «Артеком» з вересня 2006 року, заявив про відставку наприкінці травня, мотивувавши її станом здоров`я.

ПІДДУБНА - педагог за освітою. Вона розпочинала трудовий шлях вчителем середньої школи і школи-інтернату Дзержинська.