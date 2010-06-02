Хресна хода зі сходженням на гору відбудеться в Криму

Хресна хода зі сходженням на гору святого Іоана до розвалин древнього православного храму відбудеться в Криму шостого червня, повідомила Сімферопольська і кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату.

"Гора святого Іоана (Пахкал-Кая) - одна з вершин головної гряди кримських гір. Під час Великої Вітчизняної війни на ній розташовувався партизанський пост спостереження за дорогою Сімферополь - Алушта, і до цих пір ще збереглися камені фундаменту середньовічної церкви-фортеці", - говориться в прес-релізі.

Православні паломники відвідають розвалини монастиря і візьмуть участь в молебні.

Хресний хід проводиться по благословінню митрополита Сімферопольського і кримського ЛАЗАРЯ.

Він розпочнеться о 12-й годині від Ангарського перевалу.

Єпархія запрошує взяти участь у ході прихожан її храмів, священнослужителів канонічної православної церкви, військовослужбовців, козаків, православну молодь і всіх бажаючих, але просить "заздалегідь розрахувати свої сили", оскільки сходження на гору - непросте.