«Велике російське слово» коштує 2 мільйони гривень

Міжнародний фестиваль «Велике російське слово», направлений на популяризацію російської мови, пройде в Криму 6-12 червня. Він відкриється святом вулиці Пушкіна у день народження поета і завершиться у день Росії ходою і мітингом у Сімферополі.

«Буде дуже насичена наукова і політична частина фестивалю», - сказав один з організаторів, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ в середу на прес-конференції в Сімферополі.

Так, у Ялті відбудуться науково-практична конференція «Російська мова у полікультурном світі», всеукраїнський семінар викладачів російської мови і літератури, круглий стіл «Україна і Росія: нова взаємодія» за участі політиків.

У кримських містах пройдуть пушкінські, гоголєвські, кирило-мефодієвські читання, свято російської книги, фестиваль народної творчості «Грай, гармонь!», виставка малюнків дітей «Світ російської казки» і дитячий фестиваль «Російський сувенір».

Фестиваль відвідають делегація Державної думи РФ на чолі з віце-спікером Світланою ЖУРОВОЮ, голова московської міської думи Володимир ПЛАТОНОВ, перший заступник голови Ради Федерації Олександр ТОРШИН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, ряд керівників облрад південного сходу України і нардепів.

Організатори сподіваються, що вітання учасникам форуму направлять лідери Росії і України.

Бюджет заходу становитиме близько 2 млн. грн., з них одна третина, менше 700 тис. грн., - внесок парламенту і уряду Криму. Решту коштів надає міністерство закордонних справ РФ, уряд Москви, фонд «Російський світ», всекримський рух «Російська єдність», а також регіони України.

Фестиваль «Велике російське слово» вперше пройшов в 2007 році.