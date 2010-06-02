Служба внутрішньої безпеки почала трусити міліцію

Під перевірку підпадають всі

Служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України розпочала комплексні перевірки дотримання законності працівниками органів внутрішніх справ, повідомив департамент зв’язків з громадськістю МВС. Під контроль підпадають всі працівники міліції, незалежно від посад, звань, часу служби в ОВС, підкреслила прес-служба.

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