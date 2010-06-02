У Криму підірвали торпеду - улов підводного мисливця

Піротехніки 2 червня знищили торпеду, знайдену наприкінці травня в Двоякірній бухті на південному сході Криму за п`ятдесят метрів від берега неподалік заводу «Гідроприлад», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Вибухонебезпечний предмет підняли на спеціальні понтони, відбуксирували на відстань понад півтора кілометра від берега і знищили шляхом підриву на глибині п`ятнадцяти метрів», - йдеться в прес-релізі.

Житель Криму 31 травня в селищі Орджонікідзе, займаючись підводним полюванням, виявив підозрілий предмет на глибині п`яти метрів і повідомив про нього в МНС.

Водолази 1 червня встановили, що знахідкою виявилася торпеда зразка 1912 року, яка використовувалася і за часів Великої Вітчизняної війни. Вага її вибухової речовини становить близько 200 кілограмів у тротиловому еквіваленті.