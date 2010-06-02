Шуфрич хоче переписати гімн України

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич пропонує поміняти слова гімну України.

"Я недавно сказав, що пора вже в нашому гімні поміняти перші слова. Це тільки два гімни в світі, наш і польський, починаються зі слів: "Ще не вмерла", - заявив він в інтерв`ю "Українській правді".

"Якщо ще мені доля і народ України довірить представляти їх інтереси в парламенті, я ініціюю зміни до слів гімну. Щоб він починався приблизно так: "Вічно буде Україна, Її слава й воля", - сказав Шуфрич.

Коментуючи зауваження про те, що в такому випадку авторами гімну будуть записані Павло Чубинський, Михайло Вербицький і Нестор Шуфрич, він зазначив: "Нехай це буде не Шуфрич, а ще 449 депутатів, або 299 - я сподіваюся, що депутатський корпус скоротять рано чи пізно".

"Але треба все-таки перші слова гімну змінити. Мені здається, тоді все зміниться. Я, звичайно, не вірю в символізм, але щось у цьому є. Давайте будемо жити, а не переживати за те, що ми ще не померли", - заявив він.