Прокуратура вимагає від «Кримгазу» якісніше обстежувати газові мережі

Прокуратура Криму внесла ухвалу главі правління «Кримгазу» з вимогою усунути порушення в роботі компанії при обстеженні газових мереж, повідомила прес-служба відомства.

Прокурори направили подання після перевірки діяльності «Кримгазу», яку вони провели разом з фахівцями територіальних органів державної інспекції з енергозбереження, національної комісії регулювання електроенергетики й держпромгірнагляду.

«Серед головних порушень, виявлених у діяльності підрозділів компанії, - неякісне і невчасне обстеження газових мереж і неналежне утримання надземних газопроводів», - сказано в прес-релізі.

Крім того, наглядове відомство вимагає від кримських газівників усунути такі порушення, як: недотримання правил безпеки систем газопостачання, незастосування заходів для запобігання додатковим витратам енергоносіїв і для стягнення заборгованості за спожите блакитне паливо.