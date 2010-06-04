В Алушті горів тролейбус

10:00, 04 червня 2010
Крым
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Місце події - сімферопольське шосе

На четвертому кілометрі сімферопольського шосе в Алушті в четвер спалахнув тролейбус. Вогонь пошкодив контактний дріт і "конструкції тролейбуса", повідомила в п`ятницю прес-служба кримського управління МНС. 

Площа пожежі склала п`ятнадцять квадратних метрів.  

Причина події і завданого вогнем збитку встановлюються.  

Машина належить підприємству "Кримтролейбус". 

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