В Алушті горів тролейбус
10:00, 04 червня 2010Крым
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Місце події - сімферопольське шосе
На четвертому кілометрі сімферопольського шосе в Алушті в четвер спалахнув тролейбус. Вогонь пошкодив контактний дріт і "конструкції тролейбуса", повідомила в п`ятницю прес-служба кримського управління МНС.
Площа пожежі склала п`ятнадцять квадратних метрів.
Причина події і завданого вогнем збитку встановлюються.
Машина належить підприємству "Кримтролейбус".
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