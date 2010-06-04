Міліціонеру, що зібрав наркобанду, світять нари
10:55, 04 червня 2010Крым
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Встановлено 11 епізодів
Прокуратура Криму закінчила розслідування і передала до суду кримінальну справу щодо трьох учасників організованого злочинного угруповання за звинуваченням у торгівлі наркотиками.
«Старший дільничний інспектор міліції і двоє його помічників організували збут наркотиків у Красногвардійському районі /центральна частина Криму/», - мовиться у прес-релізі генеральної прокуратури України.
Встановлено 11 епізодів розповсюдження каннабісу.
Окрім того, в одного з обвинувачених вилучено запаси наркоречовини вагою більш як 3 кг.
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