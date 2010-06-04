Міліціонеру, що зібрав наркобанду, світять нари

Прокуратура Криму закінчила розслідування і передала до суду кримінальну справу щодо трьох учасників організованого злочинного угруповання за звинуваченням у торгівлі наркотиками.

«Старший дільничний інспектор міліції і двоє його помічників організували збут наркотиків у Красногвардійському районі /центральна частина Криму/», - мовиться у прес-релізі генеральної прокуратури України.

Встановлено 11 епізодів розповсюдження каннабісу.

Окрім того, в одного з обвинувачених вилучено запаси наркоречовини вагою більш як 3 кг.