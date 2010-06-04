Земельна афера по-севастопольськи - збиток мільйони доларів

Служба безпеки України розкрила аферу із 12 та 9 га землі в Севастополі, в результаті якої державі завдано збитків майже на 64 млн. грн., та разом із прокуратурою порушила справу проти директора юридичної компанії, якому інкримінуються шахрайство в особливо великих розмірах.

Як йдеться в прес-релізі севастопольського управління СБУ, у минулому році в Києві на підставні особи було зареєстровано кооператив для обслуговування житлово-будівельного товариства Незабаром директор юркомпанії, не будучи членом кооперативу і не маючи офіційних повноважень, але з печаткою товариства, звернувся до севастопольської державної адміністрації з листом про безкоштовне виділення 12 га землі в районі бухти Матюшенка на Північній стороні міста. Обґрунтування - нібито у кооперативу там знаходився у власності майданчик для відпочинку.

Міська влада на підставі підроблених документів розпорядилася про безкоштовну передачу ділянки. Наприкінці року кооператив одержав державний акт на право власності.

Севастопольські підставні особи у березні 2010 року за незначну винагороду підписали і завірили у приватного нотаріуса протокол зборів членів кооперативу про передачу права власності на ділянку вартістю 28,7 млн. грн. представнику іноземної компанії. Куратором фіктивної операції був директор юркомпанії. Ставши власниками 12 га біля моря, іноземна фірма розповсюдила в Інтернеті інвестиційну пропозицію.

Аналогічну схему практично з тими самими підставними особами і з тією самою іноземною компанією було використано при безкоштовному отриманні ділянки розміром 8,88 га і вартістю 35,2 млн. грн. на березі моря в районі парку Перемоги. Після видачі держакту на право власності агентство нерухомості з Севастополя виставило ділянку на продаж.

Справу щодо директора юридичної компанії порушено по чотирьох статтях Кримінального кодексу України - йому доведеться відповісти за шахрайство в особливо великих розмірах, фіктивне підприємництво, що завдало великих збитків державі, підробку і використовування підроблених документів і легалізацію доходів, одержаних в особливо великих розмірах злочинним шляхом.