Губернатор Херсонщини розповів про свою «відставку»

Голова Херсонської облдержадміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО спростував інформацію про те, що він написав заяву про звільнення і подав її на розгляд президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

"Можу однозначно заявити, що я не писав ніякої заяви президенту України. Це не відповідає дійсності", - сказав він на брифінгу.

ГРИЦЕНКО вважає, що повідомлення про його відставку могли бути поширені за ініціативою людей, причетних до тіньового бізнесу.

"Впродовж тривалого періоду часу в Херсонській області формувалося стійке кримінальне середовище з розкрадання зрошувальних систем, земельних ресурсів, піску, природних багатств. Розвивалися рейдерські схеми", - заявив він.

"В цій корупційній схемі сиділи всі. А ми трішки перекрили джерело нелегальних доходів, у тому числі й деяких херсонських політиків. Ця ситуація не може подобатися тим товаришам, які багато років вважали Херсон своєю вотчиною, поділену на різні регіони, з різним ступенем впливу", - додав губернатор, призначений на посаду у березні. До цього з травня 2006 року ГРИЦЕНКО був спікером Верховної ради Криму.