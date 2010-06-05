«Агони» відкрилися в Херсонесі з шоу аргонавтів

Міжнародний фестиваль античного мистецтва «Боспорські агони» відкрився в національному заповіднику «Херсонес Таврійський» у Севастополі увечері 4 червня грандіозним шоу, передає УНІАН.

Глядачі побачили театралізовану виставу – поєднання хореографії, музики, слова, вогню і світла – про подорож аргонавтів на чолі з Ясоном за золотим руном. Дійство проходило в амфітеатрі Херсонеса. Поряд розташувалися живі статуї: актори в образах грецьких богинь, муз і воїнів.

Після шоу небо над Херсонесом осяяв феєрверк.

«Я вважаю, що це – вражаючий фестиваль, який відрізняється від інших тим, що він спрямовує свої погляди в минуле, щоб не бути дідами, що не пам`ятають своєї спорідненості, щоб брати краще, що є в минулому. Бо не може бути без минулого прекрасного майбутнього. Господи, якби людство завжди, в всіх своїх починах – добрих і злих, прекрасних і незрозумілих – пам`ятало про те, що без минулого не буває майбутнього, було б на землі набагато спокійніше», – сказав народний артист СРСР Василь ЛАНОВИЙ під час відкриття.

В рамках фестивалю, який пройде в ряді кримських міст, постановки покажуть актори театрів України, Росії, Азербайджану і Туреччини. Крім цього, пройдуть творчі зустрічі, виставки, «музейна сторінка».

Журі фестивалю очолює народна артистка України Лариса КАДИРОВА, до його складу увійшли актори і критики.

«Боспорські агони» проводяться в Криму вже в 12-й раз. Раніше фестиваль організовували тільки в Керчі, але в останні роки він охоплює практично всі міста півострова.

«Альма-матер фестивалю – Керч, але колись організатори, зібравшись, подумали: треба, щоб фестиваль «пройшовся» по всьому Криму. Кожному фестивалю, враховуючи, що фестиваль – живий організм, не до снаги статичність», – сказав журналістам міністр культури і мистецтв автономії Олександр ЄРМАЧКОВ.

«Боспорські агони» завершаться 9 червня в Мармурових печерах.