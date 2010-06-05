Янукович призначив голову Совєтської райдержадміністрації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Григорія ГЛОБИНЦЯ головою Совєтської районної державної адміністрації Криму, говориться в розпорядженні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Раніше адміністрацією керував Олександр ШУЛЬГА. Він помер від інфаркту наприкінці 2009 року.

ГЛОБИНЕЦЬ під час другого терміну президентства Леоніда КУЧМИ очолював Красногвардійську райдержадміністрацію Криму.

Він - член Народної партії, лідером якої є український спікер Володимир ЛИТВИН.