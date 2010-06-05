Байкери провели карнавал

Близько 70 мотоциклів, якими управляли кримські байкери в карнавальних костюмах та шкіряному одягу, проїхали в суботу центральними вулицями Сімферополя і відкрили ходу з нагоди 226-річчя з дня заснування міста, передає УНІАН.

«Мотокарнавал» проводиться вчетверте і є соціальним проектом. Цього року він включений до плану заходів до дня міста.

«Ми даруємо Сімферополю свято. Проект для нас дуже важливий, оскільки популяризує байкерський рух. Ми хочемо зруйнувати міфи, оскільки ще дуже багато хто живе в стереотипах американського кіно, де пузаті злі дядьки – це байкери, насправді – все не так. Ми можемо бути добрими, і смішними, й організованими», – сказала організатор акції Ленура МЕЛЬГАЗІЄВА.

Серед карнавальних костюмів були костюми жінки-кішки, кота, корови, лисиці, Чингачгука, клоунів, пірата, відьом, ангела, доброго привида, самурая, циганів, секретних агентів, стиляг, військових, вранішнього хірурга-реаніматора зі спиртним в якості «ліків».

Проїхавши на залізних «конях» сімферопольськими вулицями, байкери очолили пішу колону, в якій по головному проспекту міста пройшли кілька тисяч людей, серед них мер Геннадій БАБЕНКО, працівники підприємств, вихованці спортивних і танцювальних шкіл, студенти, а також активісти Партії регіонів та комсомольці.

У Сімферополі 5-6 червня відбуваються святкові заходи з нагоди 226-річчя з дня заснування міста.

Офіційною датою народження Сімферополя вважається 1784 рік, коли в лютому російська імператриця Катерина II підписала указ про створення Таврійської області, а в червні з`явилися перші будови біля кримськотатарського поселення Ак-Мечеть, хоча деякі історики стверджують, що вік міста варто відлічувати з часу утворення стародавнього городища Неаполя Скіфського.