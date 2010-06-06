У каналі в Криму потонув підліток
10:57, 06 червня 2010Крым
0 0
16-річний хлопець купався з друзями
У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик-підліток, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в непередбаченому для купання місці 5 червня в Джанкойському районі.
16-річний хлопець купався разом з друзями.
«Підліток почав тонути, після чого його ніхто не бачив», - сказано в прес-релізі.
Водолази МНС знайшли тіло хлопця на глибині п`яти метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter