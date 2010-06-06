Фестиваль військових оркестрів відбудеться в Севастополі

Міжнародний фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo, присвячений святкуванню Дня Севастополя, планується на 12-14 червня в місті-героєві, повідомила прес-служба Чорноморського флоту Росії.

"Протягом трьох днів севастопольці і гості міста зможуть оцінити музичні твори у виконанні оркестру штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, національного президентського оркестру України, ансамблю пісні і танцю зброєних сил України, оркестру ВМС України, оркестру МВС Криму, оркестру 9-ї легкої танкової бригади з Франції, музичного оркестру ВМС "Північне море" з Німеччини і військово-історичного оркестру "Мехтер" з Туреччини", - говориться в прес-релізі.

До програми увійдуть сольні виступи військових оркестрів, концерти, "демонстрація військових ритуалів", шоу барабанщиків і волинщиків, музично-хореографічні номери.

Завершить фестиваль дефіле оркестрів.

Sevastopol Military Tattoo є одним з проектів міжнародного фестивалю мистецтв "Війна і світ".