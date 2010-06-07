Відмови Ради від НАТО може бути недостатньо - Затулін

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН вітає ухвалення Верховною Радою проекту закону про зовнішню і внутрішню політику України, вважаючи при цьому, що для зняття з повістки дня питання про вступ держави до НАТО необхідно провести референдум, передає УНІАН.

Парламент України 3 червня прийняв за основу президентський проект закону, де Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний простір безпеки і хоче набути членство в НАТО. ЯНУКОВИЧ також пропонує визначити пріоритетною засадою зовнішньої політики набуття нашою державою членства в Євросоюзі.

«Ми відзначаємо той факт, що ухвалено в першому читанні закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, і, коли йдеться про зовнішньополітичне позиціонування України, в цьому законі більш немає ірраціонального прагнення що б то не було вступити до Північноатлантичного Альянсу. Але хіба не більш послідовно було б провести не просто голосування у Верховній Раді, а референдум, щоб закрити це питання не тільки для нинішнього складу Верховної Ради, але й на багато років вперед?», - сказав ЗАТУЛІН на міжнародному круглому столі «Україна і Росія: нова взаємодія», що відбувається в Ялті в рамках фестивалю «Велике російське слово».

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