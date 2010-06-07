Держдума РФ готова ратифікувати угоду про демаркацію кордону

Державна дума Росії готова ратифікувати угоду про демаркацію українсько-російського кордону, підписану в травні міністрами закордонних справ двох країн, повідомив УНІАН голова комітету Держдуми з економічної політики Євген ФЕДОРОВ.

«Зараз цей документ знаходиться в уряді, точніше - в МЗС РФ, і готується до ратифікації. Процедура ратифікації відбудеться відразу після того, як МЗС і уряд підготують проект до внесення до Державної думи», - сказав він.

За словами депутата, підготовка таких документів зазвичай займає декілька місяців, але російський уряд може прискорити процес, як це було з ратифікацією угоди щодо Черноморського флоту РФ.

Також депутат вважає, що Росія і Україна знайдуть компромісне рішення щодо делімітації кордону в Азовському морі і Керченській протоці.

«В даному випадку дуже важлива політична воля, яка дозволяє провести інтенсивне обговорення і знайти рішення, яке всіх влаштовує», - сказав ФЕДОРОВ.