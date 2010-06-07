Держдума РФ готова ратифікувати угоду про демаркацію кордону

17:14, 07 червня 2010
Крым
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Документ поки в МЗС

Державна дума Росії готова ратифікувати угоду про демаркацію українсько-російського кордону, підписану в травні міністрами закордонних справ двох країн, повідомив УНІАН голова комітету Держдуми з економічної політики Євген ФЕДОРОВ. 

«Зараз цей документ знаходиться в уряді, точніше - в МЗС РФ, і готується до ратифікації. Процедура ратифікації відбудеться відразу після того, як МЗС і уряд підготують проект до внесення до Державної думи», - сказав він. 

За словами депутата, підготовка таких документів зазвичай займає декілька місяців, але російський уряд може прискорити процес, як це було з ратифікацією угоди щодо Черноморського флоту РФ. 

Також депутат вважає, що Росія і Україна знайдуть компромісне рішення щодо делімітації кордону в Азовському морі і Керченській протоці. 

«В даному випадку дуже важлива політична воля, яка дозволяє провести інтенсивне обговорення і знайти рішення, яке всіх влаштовує», - сказав ФЕДОРОВ. 

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