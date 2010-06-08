Киянин з нудьги «замінував» спорткомплекс у Сімферополі
12:11, 08 червня 2010Крым
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Туриста-"терориста" пов`язали
Співробітники міліції Сімферополя затримали киянина, підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування спортивного комплексу в адміністративному центрі Криму.
«57-річний житель Києва пояснив, що його дзвінок до міліції було викликано раптово виниклою нудьгою через вживання спиртних напоїв», - йдеться в прес-релізі кримської міліції.
Інформація про закладений на території спорткомплексу «Таврія» вибуховий пристрій надійшла по лінії «102» 7 червня о 23.40.
Співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули територію комплексу і не знайшли вибухівку.
У результаті оперативних заходів правоохоронці встановили місцезнаходження «телефонного терориста». Ведеться слідство.
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