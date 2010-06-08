Киянин з нудьги «замінував» спорткомплекс у Сімферополі

Співробітники міліції Сімферополя затримали киянина, підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування спортивного комплексу в адміністративному центрі Криму.

«57-річний житель Києва пояснив, що його дзвінок до міліції було викликано раптово виниклою нудьгою через вживання спиртних напоїв», - йдеться в прес-релізі кримської міліції.

Інформація про закладений на території спорткомплексу «Таврія» вибуховий пристрій надійшла по лінії «102» 7 червня о 23.40.

Співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули територію комплексу і не знайшли вибухівку.

У результаті оперативних заходів правоохоронці встановили місцезнаходження «телефонного терориста». Ведеться слідство.