Людина Януковича пропонує перетворити Крим на офшор

Офшорна зона могла б бути створена в Криму на період до вступу України в Європейський Союз, вважає постійний представник президента в автономії Сергій КУНІЦИН.

«Закривається Мадейра, закривається Кіпр у зв`язку зі вступом в Євросоюз, а це офшорні зони, банківські зони. Ви знаєте, де зберігають гроші наші і не наші багатії - вони зберігають їх, як правило, в офшорних зонах. У зв`язку з тим, що ці дві території закриватимуться, капітал шукатиме, куди йти», - заявив кримський представник Віктора ЯНУКОВИЧА на прес-конференції в Сімферополі.

На думку КУНІЦИНА, Україна могла б скористатися ситуацією.

«Можна було б розглянути, скажімо, Крим на предмет того, щоб тут були елементи банковского офшора. Ми ж не можемо сказати, коли ми туди (у Євросоюз) вступимо, тому чому б з цим не попрацювати?», - сказав представник президента.