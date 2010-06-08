Чорноморнафтогаз підготується до розливів нафти

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (держфлотінспекція) рекомендувала компанії «Чорноморнафтогаз», яка займається видобутком і транспортуванням нафти в Чорному і Азовському морях, перевірити стан технологічного устаткування бурових платформ і готовність до боротьби з аварійним розливом нафтопродуктів.

Також держфлотінспекція пропонує компанії провести навчання керівного складу, повідомила прес-служба міністерства транспорту і зв`язку України.

«Чорноморнафтогаз» за результатами перевірок склав комплексний план заходів.

Нагадаємо, держкомітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду перевіряє використання надр державним акціонерним товариством і безпеку проведення компанією геолого-розвідувальніх робіт.

Контролери, враховуючи ситуацію, що виникла в Мексиканській затоці після аварія на нафтовій платформі компанії British Petroleum, рекомендує «Чорноморнафтогазу» розробити «систему заходів щодо проведення робіт в умовах надзвичайних подій».

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу».