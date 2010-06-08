Янукович збере губернаторів у Криму

Засідання ради регіонів під головуванням президента України Віктора ЯНУКОВИЧА намічено у Криму на 25 червня, повідомив постійний представник глави держави в автономії Сергій КУНІЦИН.

«Раду регіонів 25 червня планується провести у Криму. Приїде президент», - сказав КУНІЦИН на прес-конференції у Сімферополі.

Він нагадав, що перше - організаційне - засідання ради пройшло у Києві, потім губернатори і мери кількох міст збиралися у Львові.

«Передбачається у вересні - Київ, потім Донбас, і так - по всій країні», - сказав КУНІЦИН.

Рада регіонів створена у квітні за указом ЯНУКОВИЧА і є консультативно-дорадчим органом при президенті.

Головна мета ради - налагодити співпрацю держвлади і органів місцевого самоврядування у питаннях реалізації державної регіональної політики.