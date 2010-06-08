Янукович пропонує Путіну спільно видобувати нафту і газ

Україна пропонує Росії спільно видобувати нафту і газ та готова обмінятися деякими активами, заявив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми готові були б обмінятися якимись активами з Росією, щоб зробити спільну кооперацію, щоб ми увійшли до видобування нафтопродуктів, газу в Росії. Україна теж має такі можливості: допустимо, ми б вас бачили партнером по видобуванню газу, нафти на шельфі Чорного моря», - сказав ЯНУКОВИЧ главі уряду Росії Володимиру ПУТІНУ на зустрічі в Стамбулі.

Український президент подякував прем`єру РФ за зниження ціни на газ для України - держава змогла стабілізувати економічну ситуацію і не дотувати з бюджету компанію «Нафтогаз України».

«Ми б хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити (партнерами) не лише в питаннях транспортування та споживання газу, але й спільного видобування», - сказав ЯНУКОВИЧ.