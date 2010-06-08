«На спільному шляху»: вистава про українців і кримських татар

Театральний проект, що пропагує взаємну повагу й дружбу між кримськими татарами й українцями, презентували у Києві. Виставу «На спільному шляху» показали в понеділок у столичному Будинку актора.

«Сучасна Україна з сучасним кримськотатарським народом, який завдяки своїй мужній боротьбі нарешті повертається на свої землі, мають унікальний шанс використати всі ті уроки, які надала історія і сьогодні врятувати кожен себе, рятуючи один одного», – цими словами одного з лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова починається театральна вистава «На спільнім шляху/Бир Ёлу». Презентував її Театр української героїки «Пам’ять» під керівництвом Галини Яблонської. Автор п’єси – Кирило Булкін – радіожурналіст, актор і співак. Далі дійство про українсько-кримськотатарські відносини покажуть у шести містах Криму.

Сучасність, історія, фентезі

У центрі уваги незвичної вистави – історичні відносини українського і кримськотатарського народів, які представлені глядачеві через особисте сприйняття головної героїні – студентки Таврійського університету Оксани. Водночас жанр вистави – драма-фентезі з історичними екскурсами і документальним відео. Хоча дія на сцені відбувається у 2007 році, в неї фантастичним чином вплітаються події історичні – від 17-го століття до 60-х років 20-го століття.

У постановці роль козака Мамая виконує сам автор п’єси. Взагалі ж на сцені з’являються різні історичні постаті. Такі, як Іван Сірко чи правозахисник Петро Григоренко. Рефат Чубаров каже, що для нього це – величезний біль, що Україна майже незнає Петра Григоренка, правозахисника, який опікувався долею кримських татар.

Політичні відео

Незвичною п’єсу можна назвати через поєднання театру й журналістику: у сценічну дію вкраплені кадри документального відео – інтерв’ю експертів, громадських та політичних діячів. «Це дуже актуально сьогодні, коли є реальні загрози щодо суверенітету української держави, щодо розвитку кримської землі і долі кримських татар. Історія цих двох не тільки народів-сусідів, але й братніх народів говорить про те, що в цьому світі можна зберегти себе тільки тоді, коли ти оберігаєш свого сусіда», – звучить зі сцени у відеофрагменті голос Чубарова. Також глядач бачить і Мустафу Джемілєва, Гульнару Бекірову, Олексу Гайворонського, Віталія Пономарьова.

Спілкуючись з аудиторіє після прем’єри в українській столиці артистка Галина Яблонська розповіла, що чи не завдячує життям кримському татарину, який допоміг їй втекти з нацистського полону, з потягу, що вирушав до концтабору Аушвіц. «Думаю, що вистава спрямована на свідому адиторію і людей, які поділяють ці події. Ті, хто не бачить у цій виставі чи відносинах двох народів позитиву – ці люди не прийдуть», – переконаний один з глядачів вистави, колишній заступник голови Бахчисарайського району Айдер Халілов. Він з нетерпінням очікує, якою буде реакція на показ вистави в Криму.

Ольга Веснянка, Німецька хвиля