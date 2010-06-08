Через кредити житель Севастополя на машині скинувся з обриву

37-річний житель Севастополя через кредиторську заборгованість покінчив життя самогубством, повідомила у вівторок прес-служба севастопольської міліції.

Наприкінці травня до міліції надійшло повідомлення про те, що на мисі Фіолент знайдено легковий автомобіль, який впав з обриву, а неподалік від автомобіля лежить труп.

Слідчо-оперативна група оглянула автівку і загиблого чоловіка. Неподалеку було знайдено речі і документи, що випали з машини.

За наслідками судмедекспертизи було встановлено, що чоловік помер "від тупої закритої травми грудної клітки і численних переломів ребер".

Бійці МНС із залученням спецтехніки підняли автомобіль з 205-метрової прірви.

Співробітники міліції встановили особу севастопольця та коло його спілкування.

"Під час опитування родичів з`ясувалося, що чоловік узяв кілька кредитів на значну суму, зокрема під заставу своєї квартири. Останніми днями він був дуже збуджений, неодноразово повідомляв родичів про важкі фінансові проблеми. Також у нього склалися складні сімейні відносини. У співмешканки було знайдено передсмертну записку, за характером якої можна судити, що чоловік прощається з життям", - йдеться в прес-релізі.