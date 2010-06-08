Бойовик знімають у штольні (фото)

Зйомки фільму під робочою назвою "Солдати удачі" тривають в Криму. Це проект в жанрі драми з елементами бойовика.

Знімає картину режисер Максим Коростишевський.

У роботі над проектом задіяні відомі актори. Серед них - Крістіан Слейтер ("Інтерв`ю з вампіром", "Справжня любов", "Мисливці за розумом"), Шон Бін (зірка фільмів "Володар кілець", "Дві фортеці", "Троя"), Колм Міні ("Далеко-далеко", "Міцний горішок-2", "Останній з Могікан").

Фотографії Олексія Сувірова, УНІАН

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