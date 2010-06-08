Севастополь віддає перевагу московським грошам

Севастополь має, насамперед, залучати інвестиції з Москви, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

Він повідомив, що керівники Севастополя і Москви у червні мають намір підписати договори про співпрацю між мерією російської столиці і севастопольською адміністрацією, а також між московською думою і севастопольською міськрадою.

«Ми визначилися з тією програмою, яку треба підписати між Севастополем і Москвою. Деякі пункти будуть більш конкретними, деякі - менш конкретними. Так, щодо співпраці у галузі культури і спорту будуть розроблені окремі програми, з урахуванням вже бюджету 2011 року», - сказав САРАТОВ.

Глава міськадміністрації вважає, що Севастополю і Москві необхідно вийти на новий рівень відносин, які були б взаємовигідними.

«Нам потрібно розвивати можливості Севастополя для залучення інвестиційних грошей, у тому числі і насамперед з міста Москва», - вважає САРАТОВ.

САРАТОВ і голова московської думи Володимир ПЛАТОНОВ днями обговорили «програму співпраці і положення документа, який, як передбачається, буде підписано з 15 до 20 червня під час візиту керівників Севастополя до Москви».