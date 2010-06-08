Нирці замість мідій виловили торпеду

Бійці МНС знищили фрагмент торпеди часів Другої світової війни, яку нирці знайшли в Чорному морі в західному Криму в п`ятдесяти метрах від берега, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Молоді люди натрапили на вибухонебезпечний предмет 7 червня, пірнаючи за мідіями і рапанами, і розповіли про знахідку рятувальникам.

Водолази-піротехніки встановили, що на глибині двох метрів лежить фрагмент торпеди (носова частина), яка містить близько ста кілограмів вибухової речовини.

Співробітники міліції на час операції оточили прибережну зону, в районі якої велося знищення торпеди.